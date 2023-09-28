Брошенное красноухое пресмыкающееся пожалели жители Карелии

Красноухую черепаху бросили в Костомукшском районе Карелии.

Фотографии черепахи появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Кого только не встретишь у нас», — написали пользователи сети, запечатлев пресмыкающееся на фото.

«Кто-то выпустил черепашку в Костомукшском районе», — уточнили в паблике.

Под публикацией развернулась дискуссия.

Кото-то из пользователей удивляется: «У нас черепашки в Карелии появились? Вот это даа…».

Многие жители республики пожалели необычного обитателя в непривычных для него погодных и природных условиях. Их возмутило такое безответственное отношение людей к живому существу.

«Жалко черепашку. Люди жестокие, сначала берут, а потом за ненадобностью выкидывают», — написала неравнодушная женщина.

«Не издевайтесь над черепашками, хоть бы отдали в садик или в школу, если нет другого варианта», — предложила другая пользователь сети.

«Заберите её домой. Она погибнет. Холода грядут», — высказалась третья жительница Карелии.

Ранее жители заметили у знаменитого острова Карелии уплывающего на юг кота.