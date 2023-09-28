Уплывающего на юг кота заметили у знаменитого острова Карелии

Рыжий кот в желтом тазу плыл по Онежскому озеру.

Фотография рыжего четвероного капитана на необычном судне в масть шкиперу была опубликована в официальном паблике Музея «Кижи».

«Кижи. Осень. Улетают на юг птицы и уплывают коты», — написали в паблике.

Под постом развернулась не бурная дискуссия, а сдержанное обсуждение. Пользователи сети разделились на тех, кто выступил за спасение кота, и тех, кто шутил по поводу необычного заплыва, сравнивая кота с известным литературным персонажем Мазаем и — почему-то — морским котиком.

А одна пользовательница сети прямо спросила: «Что там у вас происходит?!»