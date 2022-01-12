Будущим новоселам жилого района «Талоярви. Город у воды» подарят кладовку

При покупке квартиры в 2-этажном доме нового жилого района «Талоярви. Город у воды» в Петрозаводске компания «Баренц Групп» дарит кладовку на этаже.

О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска. Достоинств у этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, такое количество, что перечислять их можно очень долго: первая береговая линия, школа, детский сад, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.

Теперь появилось еще одно – кладовка на этаже в подарок! При покупке квартиры в 2-этажном доме района «Талоярви. Город у воды» компания «Баренц Групп» дарит кладовку на этаже.

Компания «Баренц Групп» приглашает посетить офис продаж и более подробно узнать обо всех преимуществах уникального жилого района «Талоярви. Город у воды».

По вопросам покупки квартир можно обращаться в группе vk.me/talojrvi, выбрать и забронировать квартиру удобно на сайте goroduvodi.barenz.group или по телефону: 331-331.

Основной офис компании «Баренц Групп» расположен по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1а.



Дополнительный офис: ул. Береговая, д.1.

Часы работы: с 9.00 до 18.00 по будням, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.



Записаться на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время можно по телефону: 331-331.