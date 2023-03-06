Часть федеральной трассы в Приладожье Карелии по-прежнему закрыта для грузовиков из-за сильной метели

Примерно 50 километров трассы А-121 «Сортавала» закрыли для проезда большегрузов накануне вечером из-за непогоды.

Как нашему изданию сообщили в ФКУ «Упрдор «Кола», по-прежнему запрещено движение грузовиков по федеральной автодороге «Сортавала», участок с 200 км по 254 км.



Речь идет о территории Сортавальского и Лахденпохского районов Карелии.



Напомним, движение для большегрузного транспорта по этому участку дороги перекрыли 8 марта, в 20.00. Причина - сильная метель и плохая видимость.