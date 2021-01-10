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Чемпионат Карелии по зимнему триатлону пройдет в марте

Новости. Спорт
17:40, 11 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Зимний триатлон | Karelia Challenge"
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Открыта регистрация на Республиканский фестиваль по зимнему триатлону Karelia Challenge 2021.

Как сообщили в Минспорта Карелии, 7 марта на Республиканском спортивном комплексе "Курган" в Петрозаводске в рамках фестиваля Karelia Challenge 2021 пройдет Чемпионат Карелии по зимнему триатлону. Участников ждёт основная гонка (дистанция 3 км + 5 км + 5 км), а также эстафета команд (3 км бег, 5 км велогонка, 5 км лыжная гонка).

В программе мероприятия:

11:00 - открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов для иногородних участников

11:15-11:45 - постановка велосипедов в транзитную зону

11:50 - торжественное открытие

12:00 -  старт

14:30 - церемония награждения.

Подробнее о мероприятии и регистрации на соревнования можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что международная ассоциация плавания выдвинула карельскую спортсменку на номинацию "Женщина года".

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