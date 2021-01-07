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Международная ассоциация плавания выдвинула карельскую спортсменку на номинацию "Женщина года"

Новости. Спорт
09:46, 08 Января 2021
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Международная ассоциация плавания на открытой воде WOWSA выдвинула карельскую спортсменку Елену Савинкову на номинацию "Женщина года - 2020".

Как сообщил "Столице на Онего" тренер спортсменки Игорь Лукин, WOWSA ежегодно проводит несколько номинаций для лучших пловцов мира.  Победители определяются путем голосования посетителей сайта ассоциации.

Савинкова стала единственной представительницей России, которая номинирована в этом году.

Савинкова - 22-кратная чемпионка мира по зимнему плаванию, обладательница 6 рекордов мира, многократная рекордсменка России по зимнему плаванию.

На Чемпионате мира 2020 года в Словении она завоевала семь золотых медалей в индивидуальных дисциплинах и одну бронзовую в составе сборной России в эстафете.

Министерство спорта Карелии обратилось к жителям республики с призывом проголосовать за спортсменку на сайте WOWSA.

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Комментарии

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Ослик
2021-01-08 11:46:33
Выдвинуть можно кого угодно,это не запрещено, вопрос : задвинут или нет ,вот это интересно!
Тут человек заслуженный! Теперь важно есть ли "крыша" у неё!?!?
Гость
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