Через 20-30 лет северные регионы России станут сельскохозяйственными

Глобальное потепление способствует исчезновению вечной мерзлоты.

Глава Минприроды России Александр Козлов считает, что 20-30 лет северные регионы страны станут сельскохозяйственными. В интервью РБК министр природных ресурсов и экологии объяснил свой прогноз глобальным потеплением, которое способствует исчезновению вечной мерзлоты.

«Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20–30 лет: он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным», – сказал глава Минприроды РФ.

Как отмечает РБК, сейчас вся площадь арктической зоны России составляет около 4 миллионов квадратных километров. Около 60% этой территории относится к зоне вечно мерзлых грунтов.