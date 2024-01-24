Комплексная поддержка предпринимателей в Карелии дает свои результаты

Узнали, по итогам 2023 года каким стало количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых.

По итогам 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, выросло по сравнению с 2022 годом на 28,4 % и составило 59 501 единиц, в том числе: количество субъектов МСП выросло на 3,3% и составило 26 214 ед., а количество самозанятых возросло на 58,9% и составило 33 287 ед.

Отдельно отметим районы Арктической зоны, в которых количество субъектов МСП и самозанятых выросло в 1,1 раза и составило 7 941 ед. (в т.ч. 3 144 субъектов МСП и 4 797 самозянятых).

Резидентами Арктики в республике реализуется 70 инвестиционных проектов. Наш регион среди лидеров по объему фактических инвестиций арктических проектов, а это 17,3 млрд. рублей. К созданию планируются 2430 новых рабочих мест, 766 из которых уже созданы.

Поддержка арктических проектов с июля 2020 года осуществляется по нескольким направлениям: субсидирование страховых взносов, земля без торгов, программа «Гектар в Арктике», налоговые преференции, инфраструктурная поддержка, льготные займы, грантовая поддержка проектов в сфере туризма, финансовая поддержка субъектов МСП.