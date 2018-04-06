Чиновники отметили третью годовщину присвоения Петрозаводску звания "Город воинской славы", так и не установив стелу

Утром у Вечного огня состоялась церемония возложения цветов, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

У мемориала собрались разные поколения жителей города – школьники, студенты, петрозаводчане почтенного возраста. Вместе с горожанами, ветеранами, официальными лицами в торжественной церемонии принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков отметил, что Петрозаводск безоговорочно достоин этого звания. Наш город неразрывно связан с историей Отечества, с его воинской славой, с великими победами. На Параде Победы в 1945 году знамя Карельского фронта пронесли первым.

"Многое предстоит сделать, чтобы наш город Петрозаводск, наша столица, наш город воинской славы становился лучше, благоустраивался, действительно соответствовал этому почетному званию", - сказал он.

На церемонии выступила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Она отметила, что дату 6 апреля теперь можно считать вторым днем рождения города.

Отметим, что в каждом городе воинской славы устанавливается стела. В Чечне, к примеру, ее установили в год присвоения. В столице Карелии этого сделать все никак не могут.

Три года назад, 6 апреля 2015 года, указом Президента России Петрозаводску присвоено почетное звание "Город воинской славы". К очередной годовщине подготовлен широкий календарь тематических событий. Так, в Национальном музее представили грамоту о присвоении городу высокого звания. Эту грамоту Владимир Путин вручил делегации Петрозаводска. Впоследствии ее передали в фонды Национального музея, отметили в пресс-службе.