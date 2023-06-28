Волонтеры вернули памятную стелу жителям города горняков Карелии (ФОТО)

Активисты освободили от зарослей стелу в честь костомукшского ГОКа.

Как в соцсети рассказал житель города горняков Valeriy Meriste, недавно он узнал, что у дороги на горно-обогатительный комбинат стоит стела в честь градообразующего предприятия. Но с трассы ее уже не видно из-за зарослей.



«Полезли зимой в лес, нашли ее. Прямо сказка какая-то. Вся заросла деревьями, краска потускнела, буква сломана. Но стела красивая и сделана мощно. Вот бы ее восстановить, открыть миру», - написал горожанин.



По его словам, спустя год компания «Северсталь», которой принадлежит ГОК, объявила волонтерские гранты. Костомукшанин вместе с товарищами выиграли один из них. Средства потратили на восстановление стелы.



«Согласования получили, людей подсобрали страждущих и в лес. Красим, пилим, крутим, рубим. Комары, мошка, оводы, жарко. Тяжело. За четыре выходных сделали! Кто не смог участвовать - помог инструментом, морально поддерживали

Спасибо всем, это было очень интересно и по-настоящему», - сообщил волонтер.



















