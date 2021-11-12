Число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 83 тысячам

За сутки в республике выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида.

За прошедшие сутки выявлены 225 инфицированных (44 – дети), из них непривитых – 219 (97,3%). Всего на 28 ноября в Карелии зарегистрированы 82945 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9937 детей. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 745 пациентов, в состоянии средней тяжести – 647 человек, в тяжёлом – 95 (из них непривитых - 93).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 78216 человек, за последние сутки – 245.

За сутки зарегистрированы еще три смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1076 человек.