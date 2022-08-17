Число случаев ковида в Карелии продолжает стремительно увеличиваться

За минувшую неделю в республике был зафиксирован рост числа инфицированных коронавирусом: почти на треть по сравнению с прошлой неделей.

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, на 28 августа, в Карелии было зафиксировано 1822 случая заболевания Covid-19. По сравнению с прошлой неделей рост числа заболевших составил 31,2%. При этом количество заболевших коронавирусом растет во всех возрастных группах.

Всего за время пандемии диагноз Covid-19 был лабораторно подтвержден у 143 041 человека. Из них более 13%, или 18 829 заболевших составили дети младше 17 лет, а доля пожилых людей старше 65 лет оказалась даже выше — 16,6%, или 23 722 инфицированных.

Общий показатель заболеваемости коронавирусом в республике составляет 23485,1 на 100 тысяч населения.