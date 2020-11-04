Число заболевших пневмонией в Карелии увеличилось до 1912

За минувшие сутки в больницы республики с пневмонией попали еще 11 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1912 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, накануне в больницы поступили 22 человека с внебольничной пневмонией в Карелии.