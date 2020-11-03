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За сутки более двух десятков человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией

Новости. Общество
09:14, 04 Ноября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1901 пациент, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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