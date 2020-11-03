За сутки более двух десятков человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.
За минувшие сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1901 пациент, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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