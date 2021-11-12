Число заражений COVID-19 в России снижается: за сутки выявлено менее 34 тысяч случаев

В то же время за минувшие сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 были выписаны 36 682 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 33 558 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 194 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 434 393 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 126 376.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 682 человека.

По данным на 24 ноября, за сутки в России подтверждено 1 240 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 267 819 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 ноября остаются 1 884 680 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 277 человек, зарегистрировано 4 смерти, выздоровели за сутки 254 заразившихся.