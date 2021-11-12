890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Минздрав Карелии пришел на помощь женщине, которая отчаялась спасти мужа
23.11.2021 20:31

Число заражений COVID-19 в России снижается: за сутки выявлено менее 34 тысяч случаев

Новости. Общество
12:31, 24 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Новости партнеров

В то же время за минувшие сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 были выписаны 36 682 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 33 558 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 194 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 434 393 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 126 376.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 682 человека.

По данным на 24 ноября, за сутки в России подтверждено 1 240 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 267 819 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 ноября остаются 1 884 680 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 277 человек, зарегистрировано 4 смерти, выздоровели за сутки 254 заразившихся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 6
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»