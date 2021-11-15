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Смерть еще 4 пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

Новости. Общество
09:10, 24 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 1061 человека.

В Карелии за сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1061 человека. Об этом сообщает Минздрав республики.

За прошедшие сутки выявлены 277 инфицированных (42 — дети), из них непривитых — 270 (97,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 888 пациентов, в состоянии средней тяжести — 794 человека, в тяжёлом — 91 (из них непривитых — 90). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 81938 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9750 детей.

Выздоровели с начала пандемии 77198 человек, за последние сутки — 254.

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