Смерть еще 4 пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

Общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 1061 человека.

В Карелии за сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1061 человека. Об этом сообщает Минздрав республики.

За прошедшие сутки выявлены 277 инфицированных (42 — дети), из них непривитых — 270 (97,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 888 пациентов, в состоянии средней тяжести — 794 человека, в тяжёлом — 91 (из них непривитых — 90). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 81938 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9750 детей.

Выздоровели с начала пандемии 77198 человек, за последние сутки — 254.