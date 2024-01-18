«Чтобы пернатые были сыты!» — малыши на севере Карелии открыли столовую для птиц

Воспитанники детского сада в Беломорском районе Карелии изготовили для птиц экокормушки.

Власти Беломорского района рассказали о том, как малыши помогли пернатым.

В рамках проведения акции ко дню зимующих птиц воспитанники подготовительной группы «Теремок » детского сада «Парус» приняли участие в мастер-классе по изготовлению экокормушек «Птичкина столовая».

Дети замешивали тесто с семенами и зернами и выпекали пончики для птиц. Результатом все остались довольны.

«Главное, чтобы пернатые были сыты!» — написали в сети.