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В заповеднике Карелии напомнили про «День зимующих птиц»

Новости. Общество
12:08, 15 Января 2024
фото: © Марина Яковлева

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В «Киваче» рассказали, как дата 15 января связана с советским поэтом и детским писателем.

Как рассказали в паблике Государственного природного заповедника «Кивач», 15 января в России отмечается День зимующих птиц.

Как уточнили в паблике, дата эта связана с поэтом Александром Яшиным — в 1964 году он написал стихотворение «покормите птиц зимой…» Вдохновившись стихотворением, детский писатель Евгений Носов написал рассказ «Покормите птиц» и каждую зиму стал вывешивать кормушки.

«В 2003 году Союз охраны птиц России поддержал инициативу жителей Иркутска объявить 15 января — день рождения Е. Носова — Днем зимующих птиц и внести дату в Российский экологический календарь. Впервые акция „Покормите птиц!“ была проведена в Иркутской области зимой 2002–2003 годов. В январе 2003 года к акции присоединился Курск — родной город писателя. Сейчас акция проводится во всех российских регионах и продолжается с поздней осени до середины весны. Ее официальным началом считается 12 ноября — день Зиновия-синичника по старинному народному календарю.», — написали в паблике.

Как отметили в заповеднике, зимняя подкормка — шанс для птиц пережить суровую зиму. Всего одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц. При этом специалисты рекомендуют подкармливать птиц регулярно, если это уже начали делать, иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых. Для насекомоядных птиц лучший корм — это несоленое сало и нежареные семечки подсолнечника.

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