Дама за рулем малолитражки рискнула жизнью ребенка

В Олонце автоинспекторы остановили нарушительницу ПДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Олонце водитель автомобиля Daewoo Matiz нарушила требования ПДД. Дама перевозила 8-летнего ребенка на переднем сиденье.

Нарушительница была привлечена к административной ответственности, ей предстоит выплатить штраф — 3 тысячи рублей.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали о «популярном» нарушении на дорогах республики.