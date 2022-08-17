Дама за рулем малолитражки рискнула жизнью ребенка

В Олонце автоинспекторы остановили нарушительницу ПДД.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Олонце водитель автомобиля Daewoo Matiz нарушила требования ПДД. Дама перевозила 8-летнего ребенка на переднем сиденье.
Нарушительница была привлечена к административной ответственности, ей предстоит выплатить штраф — 3 тысячи рублей.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали о «популярном» нарушении на дорогах республики.
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