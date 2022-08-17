С начала года более 2600 водителей рискнули жизнью и здоровьем на дорогах Карелии

В Госавтоинспекции рассказали о «популярном» нарушении на дорогах республики.

С начала 2022 года более 2600 водителей нарушили правила выезда на встречную полосу.

Так, очередное нарушение было зафиксировано в Прионежском районе на федеральной трассе «Кола». Житель Петрозаводска, управляя автомобилем, совершил опасный обгон на участке, где был расположен пешеходный переход.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав до 6 месяцев.