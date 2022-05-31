Дарья Каликина: «Я никогда не скажу, что черное — это белое, даже если мне приставят пистолет к виску»

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стала та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и сохранения исторических ценностей Петрозаводска.

Дарья Каликина — человек, который ничего не боится. Много лет она как кость в горле у властей. Она защитила от массовой вырубки деревья на улице Анохина в Петрозаводске, вместе с другими активистами стояла на вахте в Сунском бору, а сейчас борется за сохранение леса на Кургане. Хрупкая женщина со стальным характером, которую невозможно сломать.

«Я никогда не скажу, что черное — это белое, даже если мне приставят пистолет к виску», — в этой фразе вся Дарья.

Но что скрывается за фасадом ее активной общественной жизни? Об этом мы и поговорили за чашкой кофе.

Интервью с Дарьей Каликиной читайте в рубрике «Кофе со сливками».