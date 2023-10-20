Дефицит бюджета Карелии значительно увеличился

Депутаты Заксобрания Карелии пересмотрели бюджет на 2023 год.

Общие доходы теперь составляют 80,1 млрд рублей, а расходы –86,1 млрд. Таким образом, дефицит увеличился на 2,3 млрд, а доходная часть на 4,6 млрд рублей, пишет РБК.



С инициативой внести изменения выступил глава Карелии Артур Парфенчиков.



Расходную часть увеличили на решение вопросов социального обеспечения: лекарственное обеспечение и покупка медицинских изделий - 184,2 млн рублей; помощь семьям с детьми и инвалидам в сложной ситуации - 40 млн; покупка комплектов для новорожденных – 8,7 млн рублей.



Кроме того, дополнительные 176,9 млн рублей направят на субсидии юрлицам.



Для сравнения, в декабре прошлого года депутаты утвердили бюджет с уровнем доходов в 75,5 млрд, расходов — 79,3 млрд рублей и дефицитом в 3,8 млрд.









