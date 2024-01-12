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Россиян предупредили о вероятном дефиците популярнейших цветов

Новости. Экономика
22:00, 12 Января 2024
фото: © Drobot Dean / Adobe Stock

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Экономист заявил о том, что скоро в стране будет не хватать роз.

Беспорядки в Эквадоре могут привести к краткосрочному дефициту роз в России, сообщил aif.ru декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнёв. Он напомнил, что подобное происходит регулярно, когда в стране-экспортере неспокойно.

«Из-за беспорядков в 2019 и 2022 годах поставки цветочной продукции, бывало, сокращались даже на 90%. Это вызывало краткосрочный дефицит в России. Если сейчас ситуация там будет и дальше развиваться в негативном ключе, то вполне возможно, что мы увидим повторение известного сценария. На мой взгляд, отечественным цветоводам стоит воспользоваться ситуацией и на перспективу серьезно заняться импортозамещением. В будущем это сделает рынок независимым от политической обстановки в странах-поставщиках, да и позволит неплохо зарабатывать нашим производителям», — полагает Селезнев.

В Эквадоре находятся крупнейшие плантации роз. Это связано с оптимальными климатическими условиями, которые позволяют выращивать цветы с меньшими затратами. Однако эквадорские производители несут регулярные убытки из-за нестабильной ситуации в стране — по собственным оценкам компаний, в июне 2022 года потери составляли 2 $ млн ежедневно.

Южноамериканское государство также один из лидеров по экспорту цветов на российский рынок. Сегодня букет из 15 эквадорских роз в онлайн-магазинах стоит в среднем от трех до четырех тысяч рублей. Судя по отзывам покупателей, цветы пользуются популярностью из-за крупных бутонов и разнообразных оттенков лепестков.

Помимо перебоев с поставками цветов, не исключён и рост цен на бананы, более 90% которых поставляет Эквадор. Ситуация зависит от срока завершения внутреннего конфликта в южноамериканской стране. Если он будет быстро решен, то экспорт товаров из этой страны в РФ не пострадает, уверен экономист, эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

До этого ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), заявили, что не зафиксировали перебоев с поставками продукции из Эквадора на фоне беспорядков в этой стране. Отмечалось, что эта страна поставляет в Россию в основном фрукты и декоративные растения. При этом отечественные торговые сети сотрудничают с поставщиками из разных стран, что позволяет обеспечить предложение по всем категориям в нужном объеме.

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