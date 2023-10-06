Депутаты-оппозиционеры хотят работать в парламенте Карелии на профессиональной основе

В Законодательном собрании республики рассмотрят законопроект, который позволяет всем парламентариям работать, получая зарплату.

Как пишет «МК в Карелии», группа депутатов республиканского парламента от «Справедливой России», КПРФ и «Яблока» внесла на рассмотрение Заксобрания законопроект, который позволяет всем карельским законодателям работать на профессиональной основе. В настоящее время зарплату в парламенте получают только 17 народных избранников из 36-ти.

Где оппозиционеры рассчитывают взять деньги на жалованье 19-ти депутатам, знает «МК в Карелии».