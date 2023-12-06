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Шандалович: Ко второму чтению проект бюджета Карелии на 2024 год увеличился на 1,6 млрд рублей

Новости. Политика
14:18, 07 Декабря 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии 7 декабря приняли во втором чтении проект республиканского бюджета.

За проголосовали 24 парламентария, против – 9.

«Ко второму чтению бюджет с учетом федеральной поддержки увеличился на 1,6 млрд рублей. Уверен, что такие позитивные изменения будут происходить и дальше, продолжится поддержка федерального центра, сохранится положительная динамика увеличения доходной части. И это позволит нам поэтапно решать актуальные для жизни республики вопросы. Бюджет на следующий год социально ориентированный, среди приоритетов – исполнение всех социальных обязательств и продолжение развития региона», - сказал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Доходная часть бюджета республики теперь составляет 70,2 млрд рублей, расходная – 68,6 млрд рублей.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели более 40 депутатских поправок, из них 11 были поддержаны. Например, предусмотрены средства на развитие общественного транспорта в Петрозаводске (168 млн рублей), на подготовку проектно-сметной документации для строительства больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье (14,1 млн руб.), на возведение распределительного газопровода в Питкярантском районе (130 млн руб.), на реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Салми (2,4 млн руб.) и др.

Общая сумма поддержанных депутатских поправок – более 440 млн рублей, отметил Элиссан Шандалович.

Изменения, предложенные Главой республики, учитывают дополнительные средства, которые поступят из федерального бюджета. Так, 677 млн рублей направлено на развитие образования, 64,8 млн рублей - на здравоохранение. 95 млн рублей будет выделено на культуру, 88 млн рублей – на строительство капитальных объектов. Сфера туризма получит дополнительно 65 млн рублей.

Предусмотрены и новые субсидии из федерального бюджета. Так, 26,8 млн рублей выделят на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Более 40 млн рублей предусмотрено на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Отметим, что Комитет по бюджету и налогам сделал протокольную запись о необходимости при дальнейшей работе над бюджетом предусмотреть финансирование на ряд других направлений. Это, например, программы инициативного бюджетирования, поддержка вновь образованных муниципальных округов, покупка новых пожарных машин, исполнение образовательными организациями предписаний надзорных органов, проектирование и строительство очистных сооружений в районах Карелии.

Третье, окончательное, чтение проекта регионального бюджета состоится 14 декабря.

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