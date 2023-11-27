Дератизацией в Петрозаводске занялась лесная гостья

Лисица пришла с добычей во двор на Ключевую.
Видео с участием лисицы, посетившей один из дворов в петрозаводском районе Ключевая, выложила горожанка в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Лиса с добычей пришла на Ключевую», — охарактеризовала происходящее на видео его автор.
На кадрах видно, как лесная гостья выходит во двор с крысой в зубах, после чего закапывает свою добычу в снегу прямо на детской площадке, в песочнице.
Ранее в карельском городе перенесли сроки дератизации контейнерных площадок.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание