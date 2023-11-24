В городе бумажников Карелии на борьбу с грызунами выйдут в другой день

В Сегеже перенесли сроки дератизации контейнерных площадок.

О переносе сроков дератизации сообщили власти Сегежского района.

Сроки проведения дератизации контейнерных площадок переносятся на 28 ноября, уточнили в официальном паблике района.

Напомним, в Сегеже будут проводиться работы по дератизации контейнерных площадок и прилегающих территорий в радиусе 100 квадратных метров от них.



Местных жителей убедительно попросили быть внимательными при выгуле питомцев.



Горожан призвали выбрасывать твердые коммунальные отходы только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок, а также в скверах и лесополосе.

Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.



Ранее мы сообщали адреса контейнерных площадок, где будет проходить дератизация: ул. Ленина, 4 и 19а, ул. Владимирская, 2, 3, 4, 8, 10а, ул. Карельская, 12а, пр. Бумажников, 2, 4а, 5, 5а, ул. Спиридонова, 9, 9а, 33, 36, ул. Строителей, 5, 9, 17, ул. Антикайнена, 8а, 19, 21, проезд Монтажников, 1, бульвар Советов, 1, 1а, 4, 5, 6, ул. 8 Марта, 2, 2а, 3, 4а.