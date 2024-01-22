Десятки домов останутся без тепла в самом северном райцентре Карелии

Во вторник, 23 числа, в поселке Лоухи остановят один из топливных котлов.

По информации ГУП «Карелкоммунэнерго», 23 января, из-за ремонтных работ отключат теплокотел по адресу Комсомольская, 10.



Об этом рассказали в официальном паблике властей Лоухского района.



Работы начнутся в полдень, коммунальщики обещались справиться до 15.00.



Напомним, ранее «Столица на Онего» узнала подробности пожара, временно оставившего без света население одного из поселков Сортавальского района.