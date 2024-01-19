Реклама на сайте

В жилом доме «Онегин» с видом на Онежское озеро остались в продаже трехкомнатные квартиры
19.01.2024 12:05
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
21.01.2024 12:00
Охлопков рассказал о состоянии пострадавшего в аварии ребенка
21.01.2024 11:00

Узнали подробности пожара на электросетях поселка на юге Карелии

Новости. Происшествия
10:45, 22 Января 2024
фото: © vichie81 / Adobe Stock

Новости партнеров

Вечером 21 числа огнеборцы Сортавальского района по тревоге выезжали на пожар.

Как «Столице на Онего» рассказал руководитель Сортавальского района Сергей Крупин, вечером 21 января загорелся воздушный кабель электросетей поселка Тарулинна. 

Этим же вечером пожар потушили, были кратковременные отключения электроэнергии. Свет из-за ремонтных работ на короткие сроки будут отключать и сегодня. 

Напомним, 21 января, в 20.44, брандмейстеры выезжали на пожар в трансформаторной подстанции в поселке Тарулинна.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2024, 13:15
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
18.01.2024, 09:25
Жители Финляндии обратились в суд из-за закрытия границы с Россией
16.01.2024, 07:00
Город в Карелии стал самым популярным направлением в стране для бронирования апартаментов
20.01.2024, 13:46
Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии
17.01.2024, 12:08
«У нас потери...» — двое жителей Карелии погибли на спецоперации
16.01.2024, 12:18
Стало известно, в каком режиме работают автомобильные пункты пропуска на границе

Аналитика

19.01.2024 09:00
Капитал
Как заработать на усаче
Лесопромышленники Карелии борются с Россельхознадзором из-за насекомого, которое приносит деньги надзорному ведомству.
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Главные события: чем запомнился 2023 год
30.12.2023 12:50
Альтернатива газу и углю: турбизнесу предложили переходить на пеллеты
30.12.2023 11:45
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
28.12.2023 10:25
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.