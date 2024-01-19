Узнали подробности пожара на электросетях поселка на юге Карелии

Вечером 21 числа огнеборцы Сортавальского района по тревоге выезжали на пожар.

Как «Столице на Онего» рассказал руководитель Сортавальского района Сергей Крупин, вечером 21 января загорелся воздушный кабель электросетей поселка Тарулинна.



Этим же вечером пожар потушили, были кратковременные отключения электроэнергии. Свет из-за ремонтных работ на короткие сроки будут отключать и сегодня.



Напомним, 21 января, в 20.44, брандмейстеры выезжали на пожар в трансформаторной подстанции в поселке Тарулинна.