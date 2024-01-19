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Трансформаторная подстанция горела в Приладожье Карелии

Новости. Происшествия
09:41, 22 Января 2024
фото: © fxquadro / freepik.com

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Вечером 21 числа огнеборцы Сортавальского района по тревоге выезжали на пожар в трансформаторной подстанции.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, в воскресенье, 21 января, в 20.44, брандмейстеры выезжали на пожар в трансформаторной подстанции в поселке Тарулинна.

Информации об отключении электричества в поселке у спасателей нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во всех районах Ленинградской области объявлен  режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры.

Решение принято после атаки беспилотников на терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга Кингисеппского района. 

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