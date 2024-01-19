Трансформаторная подстанция горела в Приладожье Карелии

Вечером 21 числа огнеборцы Сортавальского района по тревоге выезжали на пожар в трансформаторной подстанции.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, в воскресенье, 21 января, в 20.44, брандмейстеры выезжали на пожар в трансформаторной подстанции в поселке Тарулинна.



Информации об отключении электричества в поселке у спасателей нет.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что во всех районах Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры.



Решение принято после атаки беспилотников на терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга Кингисеппского района.