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В соседнем с Карелией регионе введен режим повышенной готовности после атак беспилотников

Новости. Общество
09:19, 22 Января 2024
фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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Режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры объявлен в Ленинградской области.

Режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры объявлен во всех районах Ленинградской области, сообщает 47 news со ссылкой на телеграм-канал правительства региона.

При этом подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Решение принято после атаки беспилотников на терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти.

Там в 03:20 воскресенья, 21 января, беспилотники атаковали терминал ООО «Новатэк-Усть-Луга». По предварительным данным, на терминале в результате атаки БПЛА была повреждена цистерна объемом 100 кубометров и насос по перекачке сжиженного природного газа. Начался пожар. В начале одиннадцатого утра губернатор Дрозденко сообщил о локализации пожара.Обошлось без жертв и пострадавших.

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