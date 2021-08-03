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Детей в школах Карелии кормили фальсифицированными молочными продуктами

Новости. Общество
10:25, 06 Августа 2021
фото: pixabay

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Роспотребнадзор Карелии нашел нарушения в организации питания в шкодах и детских садах республики.

Управление Роспотребнадзора по Карелии с сентября 2020 года проверило 193 образовательные организации. Специалисты выявляли нарушения требований законодательства в части организации питания, среди них наиболее часто встречались несоответствие фактического и примерного меню, занижение объема порций готовых блюд, нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов.

По результатам проведенных Центром гигиены и эпидемиологии в Карелии санитарно-эпидемиологических экспертиз установлено несоответствие требованиям, как в дошкольных, так и в общеобразовательных организациях. Так, в детских садах 3,1% проб готовых блюд не прошли проверку по микробиологическим показателям (1 проба из 32 изъятых), 6,8% проб блюд - по полноте вложения и химическому составу (3 пробы из 44 изъятых), 0,7% смывов - на БГКП (4 смыва из 540 изъятых).

В школах 1,5% проб готовых блюд нашли нарушения по показателям микробиологической безопасности (3 пробы из 205 изъятых); 8,6% проб готовых блюд - по полноте вложения и химическому составу (22 пробы из 255 изъятых).

Кроме того, в ходе проверок установлены факты использования в питании детей фальсифицированной молочной продукции.

В результате составлено 95 протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц.

Ранее производитель опасной крупы, попавшей в детский сад в Петрозаводска, оштрафован на 100 тысяч.

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Комментарии

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Титов
2021-08-06 12:22:43
Да и в наших торговых сетях покупаем как бы масло , сыр , колбасу и прочее ...Создано по мотивам тех продуктов , которые были в далеком прошлом ...
театральный критик
2021-08-06 12:52:13
Титов, так и при совецкой власти тогдашняя либерда визжала, что колбасу из туалетной бумаги делают, хотя сами туалетной бумаги и в глаза не видели :)
иван потеряев
2021-08-06 13:28:28
театральный критик, А вы бывали на мясокомбинатах в советское время и сейчас?Я был в советское время на мясокомбинатах Петрозаводска и Ленинградской области,так вот скажу производство полуфабрикатов ,колбас и сосисок было не для слабонервных-начало запуска шнека сопровождалось писком сотен крыс,превращающихся в фарш,а заодно и голубей,чаек и другой живности,но в целом продукт выходил натуральным с добавками из тряпок,брошенных туда,проволоки и прочего мусора:))Сейчас в основном идёт фальсификат через границу и не важно за 1500 р/кг,5000 р/кг или 100 р/кг часто мясокомбинаты,как и молококомбинаты выполняют функцию фасовки и перфасовки .ТУ же не зря придумали взамен ГОСТов и это возможно,потому что Россия относится к 3 категории стран наряду с Африкой,Азией и некоторыми восточноевропейскими странами.
бюджет
2021-08-06 13:08:23
театральный критик, пусть и из бумаги ( хотя Вася Мельниченко сказал, что сейчас в колбасе в 15 раз мяса меньше), но приходя в мясной отдел слюной захлебывались от ЗАПАХА.
театральный критик
2021-08-06 13:18:58
бюджет, так говорят только сопляки, которые даже талонов не застали.
Goxa
2021-08-06 11:54:53
Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли
David.
2021-08-06 10:50:19
"Молочная" радость от Олонии? :)
Бриг
2021-08-06 10:38:27
Коррупция и бардак как отличительный признак региона . неискоренимы .
театральный критик
2021-08-06 10:38:25
а что вы хотели от гали и васи
Гость
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