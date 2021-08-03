Детей в школах Карелии кормили фальсифицированными молочными продуктами

Роспотребнадзор Карелии нашел нарушения в организации питания в шкодах и детских садах республики.

Управление Роспотребнадзора по Карелии с сентября 2020 года проверило 193 образовательные организации. Специалисты выявляли нарушения требований законодательства в части организации питания, среди них наиболее часто встречались несоответствие фактического и примерного меню, занижение объема порций готовых блюд, нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов.

По результатам проведенных Центром гигиены и эпидемиологии в Карелии санитарно-эпидемиологических экспертиз установлено несоответствие требованиям, как в дошкольных, так и в общеобразовательных организациях. Так, в детских садах 3,1% проб готовых блюд не прошли проверку по микробиологическим показателям (1 проба из 32 изъятых), 6,8% проб блюд - по полноте вложения и химическому составу (3 пробы из 44 изъятых), 0,7% смывов - на БГКП (4 смыва из 540 изъятых).

В школах 1,5% проб готовых блюд нашли нарушения по показателям микробиологической безопасности (3 пробы из 205 изъятых); 8,6% проб готовых блюд - по полноте вложения и химическому составу (22 пробы из 255 изъятых).

Кроме того, в ходе проверок установлены факты использования в питании детей фальсифицированной молочной продукции.

В результате составлено 95 протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц.

Ранее производитель опасной крупы, попавшей в детский сад в Петрозаводска, оштрафован на 100 тысяч.