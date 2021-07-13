Производитель опасной крупы, попавшей в детский сад в Петрозаводска, оштрафован на 100 тысяч

Суд привлек к ответственности предприятие из Карелии за недостоверное декларирование зерна, сообщили в Североморском межрегионального управлении Россельхознадзора.

Напомним, в апреле сотрудники Управления в ходе проверки дошкольного учреждения в Петрозаводске обнаружили партию опасного риса, поступившего для организации питания детей. В декларации, подтверждающей качество и безопасность этой крупы, не были указаны обязательные показатели, относящиеся к группе токсичных элементов «свинец, мышьяк, кадмий, ртуть», к группе пестицидов «2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды», к группе «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)" и др.

По фактам выявленных нарушений технического регламента Таможенного союза изготовителю продукции было выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии на серийный выпуск крупы. В отношении предприятия был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Карелии.

В июле суд оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.

Ранее школьников в Петрозаводске пытались накормить тухлым мясом с химическим запахом.