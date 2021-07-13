Реклама
Прислать новость
Андрей Карпилович назначен министром природных ресурсов и экологии Карелии 2
Сегодня 12:15
Россиян предупредили о жаре до конца лета
13.07.2021 22:30
Галина Ширшина обратилась с заявлением к жителям Карелии 15
Сегодня 12:00
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО) 17
Сегодня 10:33

Производитель опасной крупы, попавшей в детский сад в Петрозаводска, оштрафован на 100 тысяч

Новости. Общество
18:00, 14 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Суд привлек к ответственности предприятие из Карелии за недостоверное декларирование зерна, сообщили в Североморском межрегионального управлении Россельхознадзора.

Напомним, в апреле сотрудники Управления в ходе проверки дошкольного учреждения в Петрозаводске обнаружили партию опасного риса, поступившего для организации питания детей. В декларации, подтверждающей качество и безопасность этой крупы, не были указаны обязательные показатели, относящиеся к группе токсичных элементов «свинец, мышьяк, кадмий, ртуть», к группе пестицидов «2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды», к группе «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)" и др.

По фактам выявленных нарушений технического регламента Таможенного союза изготовителю продукции было выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии на серийный выпуск крупы. В отношении предприятия был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Карелии.

В июле суд оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.

Ранее школьников в Петрозаводске пытались накормить тухлым мясом с химическим запахом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

13.07.2021 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 2
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»