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Школьников в Петрозаводске пытались накормить тухлым мясом с химическим запахом

Новости. Общество
10:01, 09 Июля 2021
фото: © pixabay.com

В одну из петрозаводских школ поставили несвежую говядину с несвойственным мясу химическим запахом, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жалоба от учреждения образования на поставку мяса сомнительного качества поступила в Управление Россельхознадзора еще в марте 2021 года.

В ходе административного расследования было установлено, что изготовитель странного мяса в этом же месяце произвел этот продукт из поступившего на предприятие сырья. При этом объем готовой продукции превысил объем сырья на 2668,288 кг. В результате прослеживаемость мясной продукции была нарушена, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.

Часть полуфабрикатов весом в 4012,133 кг была направлена в Петрозаводск поставщику, который реализовал говядину в образовательные учреждения республики.

Управлением был произведен отбор проб продукции – полуфабрикатов из говядины – для исследования в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты признали мясо признано несвежим. Также у продукта присутствовал химический запах, несвойственный говядине.

За нарушение требований технического регламента Таможенного союза 3 «О безопасности мяса и мясной продукции» производитель был оштрафован на 100 тысяч рублей. Поставщик был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Ранее малышей в детском саду в Карелии чуть не накормили опасной кашей.

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Комментарии

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Не турист
2021-07-09 11:12:54
В Китае за такое расстреливают! У нас покупают проверки, наверное, раз не первый раз уже пишут....
кир
2021-07-09 11:46:43
Не турист, убили царских детей ваши предки и что? Жить лучше стали? Нет. Добрее? Нет. Покаялись? Нет. Теперь за злодеяние отвечать приходится, - сказал кот-историк.
юнипер95
2021-07-09 10:37:24
Липовецкий, Фукс, Ермолина будут обсуждать это в агрекалче?
кир
2021-07-09 10:10:23
Только казнить. За державу обидно.
Гость
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