Школьников в Петрозаводске пытались накормить тухлым мясом с химическим запахом

В одну из петрозаводских школ поставили несвежую говядину с несвойственным мясу химическим запахом, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жалоба от учреждения образования на поставку мяса сомнительного качества поступила в Управление Россельхознадзора еще в марте 2021 года.

В ходе административного расследования было установлено, что изготовитель странного мяса в этом же месяце произвел этот продукт из поступившего на предприятие сырья. При этом объем готовой продукции превысил объем сырья на 2668,288 кг. В результате прослеживаемость мясной продукции была нарушена, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.

Часть полуфабрикатов весом в 4012,133 кг была направлена в Петрозаводск поставщику, который реализовал говядину в образовательные учреждения республики.

Управлением был произведен отбор проб продукции – полуфабрикатов из говядины – для исследования в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты признали мясо признано несвежим. Также у продукта присутствовал химический запах, несвойственный говядине.

За нарушение требований технического регламента Таможенного союза 3 «О безопасности мяса и мясной продукции» производитель был оштрафован на 100 тысяч рублей. Поставщик был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

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