Малышей в детском саду в Карелии чуть не накормили опасной кашей

В детский сад Сегежи привезли крупу сомнительного качества, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

При проведении плановой выездной проверки детского сада Сегежи была выявлена небезопасная пищевая продукция.

Партии круп поступили в дошкольное учреждение для организации питания детей. В детсад поступила крупа рисовая, пшено, крупа пшеничная, манная, гречневая, горох с декларацией, в которой не были определены обязательные показатели безопасности.

Отсутствовали обязательные показатели, относящиеся к группе микотоксинов «Т-2 токсин, охратоксин А», к группе пестицидов «2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды», к группе «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности».

По факту выявленных нарушений изготовителю продукции выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии на серийный выпуск круп.

Выявленная в дошкольном учреждении сомнительная крупа уничтожена.

В адрес изготовителя и поставщика направлены уведомления о привлечении к административной ответственности.