Крупа сомнительного качества обнаружена в одном из детских садов Петрозаводска

Специалисты Россельхознадзора выявили в одном из детсадов Петрозаводска рисовую крупу, у которой была декларация с нарушениями, сообщили на сайте ведомства.

Специалисты Россельхознадзора во время проведения в апреле проверки в одном из детских садов Петрозаводска обнаружили нарушения технического регламента о безопасности пищевой продукции.

Оказалось, что партия рисовой крупы поступила в учреждение с декларацией, в которой не были определены обязательные показатели безопасности. В частности, не были определены показатели, относящиеся к группе токсичных элементов «свинец, мышьяк, кадмий, ртуть», к группе микотоксинов, к группе пестицидов, к группе «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности».

По фактам нарушений предприятие-изготовитель крупы прекратило действие декларации соответствия на продукт и готовится быть привлеченным к административной ответственности.