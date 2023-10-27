Дети в Петрозаводске бегали по дороге и играли в снежки

фото: © Скриншот с видео: Ольга Самсонова / паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Опасные забавы детей на дороге попали в объектив видеокамеры неравнодушной жительницы Петрозаводска.

Видеозапись, на которую попали опасные забавы подростков на заснеженной скользкой дороге, появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Чьи красавчики?» — спросила в сети горожанка.

«Уважаемые родители, посмотрите городские камеры в районе 16.00–16.15 перекрёсток Чапаева — Пархоменко. Бегали по дороге перед и между машинами, играли в снежки», — сообщила жительница карельской столицы.

«Дорога заснеженная, машины скользят, может очень печально закончиться такая игра», — написала автор видео.

Ранее житель Карелии показал дорогу в ад.