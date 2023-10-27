Дети в Петрозаводске бегали по дороге и играли в снежки

Опасные забавы детей на дороге попали в объектив видеокамеры неравнодушной жительницы Петрозаводска.
Видеозапись, на которую попали опасные забавы подростков на заснеженной скользкой дороге, появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Чьи красавчики?» — спросила в сети горожанка.
«Уважаемые родители, посмотрите городские камеры в районе 16.00–16.15 перекрёсток Чапаева — Пархоменко. Бегали по дороге перед и между машинами, играли в снежки», — сообщила жительница карельской столицы.
«Дорога заснеженная, машины скользят, может очень печально закончиться такая игра», — написала автор видео.
Ранее житель Карелии показал дорогу в ад.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание