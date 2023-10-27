Дорогу в ад показал житель юго-запада Карелии

Мужчина не смог утром добраться до работы.

Житель Карелии сфотографировал путь, по которому добирался утром на работу.

Фото дороги, которую столь жестко, а именно «адом» назвал он, появилось в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Совхозное шоссе. Дорога в ад», — написал автор фотоснимка.

«Администрацыя аауууу, грейдер ты где, чистый город, когда работать начнёте?» — взывал пользователь сети.

«С утра не смог проехать на работу, сел на брюхо», — сообщил житель Сортавалы.