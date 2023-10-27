Дорогу в ад показал житель юго-запада Карелии

Мужчина не смог утром добраться до работы.
Житель Карелии сфотографировал путь, по которому добирался утром на работу.
Фото дороги, которую столь жестко, а именно «адом» назвал он, появилось в паблике «Подслушано в Сортавала».
«Совхозное шоссе. Дорога в ад», — написал автор фотоснимка.
«Администрацыя аауууу, грейдер ты где, чистый город, когда работать начнёте?» — взывал пользователь сети.
«С утра не смог проехать на работу, сел на брюхо», — сообщил житель Сортавалы.
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