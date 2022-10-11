«Девчата проявили героизм»: поэт в Карелии сочинил стихотворение к премьере спектакля о войне

Беломорский поэт Борис Ильютик прочел стихотворение после премьеры спектакля «А зори здесь тихие».

В пятницу, 9 декабря, в Беломорске прошла премьера театрально-музыкальной постановки «А зори здесь тихие» студии «Калейдоскоп».



Местный поэт Борис Ильютик после спектакля прочел свое стихотворение, написанное ночью, за несколько часов до премьеры, говорится в сообщении паблика «Беломорская трибуна» - наша газета».





