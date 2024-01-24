Жители Карелии обсуждают новую киноверсию «Мастера и Маргариты»

Премьеру можно посмотреть во всех больших кинотеатрах.

Жители Карелии обсуждают новую киноверсию бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Премьера фильма состоялась 25 января.

Снял картину Михаил Локшин. Он же вместе с Романом Кантором написал сценарий. В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Марат Башаров, Данил Стеклов, Евгений Князев.

В Петрозаводске фильм можно посмотреть во всех больших кинотеатрах. В «Тетрисе» билет стоит 200 рублей, в «Макси» — 220, диван на двоих — 600, в «Лотос Плаза» — 270 рублей.



В соцсетях уже появились первые отзывы. Какие сцены больше всего понравились жителям нашей республики — знает проект «Жизнь и кошелек».