Девушка на самокате сбила 60-летнюю велосипедистку в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев происшествия, которое произошло на улице Пархоменко.
В пятницу, 12 августа, в 15.30 в районе дома № 48 по улице Пархоменко девушка на самокате сбила 60 - летнюю велосипедистку, двигавшуюся по тротуару. Гонщица с места происшествия уехала, велосипедистке потребовалась помощь медиков, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Обстоятельства ДТП и характер травм уточняются.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто располагает информацией, просим сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске подросток на самокате травмировал девушку.
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