Девушка на самокате сбила 60-летнюю велосипедистку в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев происшествия, которое произошло на улице Пархоменко.

В пятницу, 12 августа, в 15.30 в районе дома № 48 по улице Пархоменко девушка на самокате сбила 60 - летнюю велосипедистку, двигавшуюся по тротуару. Гонщица с места происшествия уехала, велосипедистке потребовалась помощь медиков, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП и характер травм уточняются.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто располагает информацией, просим сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске подросток на самокате травмировал девушку.