В Петрозаводске подросток на самокате травмировал девушку (ВИДЕО)

В столице Карелии подросток на самокате врезался в пешехода и нанес ему легкую травму.

ЧП произошло во вторник, девятого августа, на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова в Петрозаводске. Подросток, управляя самокатом, столкнулся с девушкой. Об этом пострадавшая рассказала в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». По ее словам, в результате она получила ушиб.

«Справа от меня неслись трое мальчиков (лет 10-13 на вид) на самокатах (не электро) по проезжей части. Один из них врезался в меня, вследствие чего произошёл ушиб предплечья», — говорится в тексте поста.