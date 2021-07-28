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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
14:04, 28 Июля 2021

«Для экстравертов и интровертов»: знаменитая дизайнерская фирма сделала планировку нового района Петрозаводска

фото: pexels.com

Территория нового жилого района «Талвоярви. Город у воды» будет спланирована по проекту известной компании «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал директор «Баренц групп» Илья Гаврюшев.

Проект планировки территории, которая появится вместо бывшей промышленной зоны ДСК на берегу Онежского озера, называется «Реки Карелии».

«Если посмотреть на район сверху, то возникает ощущение, что он как будто пронизан извилистыми речками в разных направлениях. Это прогулочные дорожки — такая форма позволит увеличить протяженность маршрутов. Все эти „реки“ то расходятся в разных направлениях, то стекаются в „озера“ — площадки, зоны отдыха. На территории района будет 4 зоны с разными видами растительности», — рассказал Гаврюшев.

 По его словам, при планировке учитывалось множество факторов.

«Например, сколько времени солнце будет в течение дня освещать те или иные участки, как будут распределяться воздушные потоки по территории, потому что это важно для растительности, и многое-многое другое. Но самое главное — это человек, его потребности, поэтому территория условно распределена на зоны для экстравертов и интровертов. Есть места для коллективного времяпрепровождения, открытые пространства, прогулочные зоны и дорожки, места для игр, спорта и досуга, а есть зоны, где можно уединиться, почитать книгу, просто посидеть в тишине», — пояснил руководитель «Баренц групп».

Полностью его интервью читайте здесь.

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+7 (8142) 331-331 https://goroduvodi.barenz.group
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Презентация Заявка
Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте