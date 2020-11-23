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Дмитриеву продлен срок ареста до конца февраля 2021 года

Новости. Общество
16:13, 24 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В заседании городского суда Петрозаводска по уголовному делу исследователя сталинских репрессий, обвиняемого в детской порнографии, объявлен перерыв до середины декабря.

Городской суд Петрозаводска продлил 24 ноября срок содержания под стражей Юрия Дмитриева на три месяца. Известный исследователь сталинских репрессий, обвиняемый в детской порнографии, останется под стражей до 27 февраля 2021 года.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя репрессий. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил голые фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире Дмитриева были обнаружены части охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.  

22 июля 2029 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Новый процесс по делу Дмитриева ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики. Правда, уже на первом заседании судья Хомякова объявила перерыв до 17 декабря.  

 

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