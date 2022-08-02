Новый дом для переселенцев из аварийного жилья компания «Баренц Групп» строит в Сортавала

В новый дом, который компания «Баренц Групп» строит в Сортавала в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья, переедут 348 человек.

В конце 2021 года строительная компания Баренц Групп начала строительство многоквартирного дома в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья.

Дом расположен в Сортавала на ул. Октябрьская. 5-этажное монолитное здание с утепленным фасадом состоит из трех секций и вмещает в себя 115 квартир.





Дом будет современным и красивым. Фасады здания решены в нескольких цветовых схемах. Покраска фасада — «блочная», объединяет окна в крупные цветовые пятна, образуя графичный узор, тем самым создает узнаваемость объекту, и не усложняет последующую эксплантацию.

Квартирографию составляют 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, а также квартиры-студии.

В новый дом планируется переселить 348 жильцов.

На данный момент производится возведение стен 4-го этажа.

Срок сдачи объекта — октябрь 2023 года.

За ходом строительства можно наблюдать здесь.

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