Дополнительные скорые поезда «Мурманск-Москва» назначены на новогодние каникулы

Пассажирские составы в Петербург заходить не будут.

На время новогодних каникул назначены дополнительные скорые поезда № 933-А «Мурманск — Москва» и № 934-У «Москва — Мурманск», которые будут следовать мимо Петербурга.



Через Петрозаводск поезд, идущий в Москву, пройдет 1 и 2 января, а далее — с 4 по 10 января ежедневно.



Поезд № 934-У, следующий из российской столицы, прибудет в столицу Карелии 29 и 30 декабря, а затем — с 1 по 7 января ежедневно, с отправлением из Москвы на день раньше, говорится в сообщении паблика «Петрозаводск транспортный».



Жители Сегежи и Кондопоги воспользоваться этими поездами не смогут, так как они проследуют мимо. Также у сегежан не получится воспользоваться соседней станцией Надвоицы: там у обоих поездов предусмотрена только техническая стоянка.



Подробное расписание - здесь.