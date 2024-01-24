Крупнейший гипермаркет Петрозаводска лучше всех оформили к Новому году

ТРК «Лотос Plaza» победил в одной из номинаций городского конкурса «Волшебный свет».

Глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице в соцсети подвела итоги традиционного конкурса новогодней иллюминации «Волшебный свет».



«Горожане, предприятия и организации охотно откликнулись и украсили свои здания и прилегающие территории к зимним праздникам. Всего мы получили 70 заявок в семи номинациях. Конкурсной комиссии было непросто», — написала руководитель города.



Лучше всех оформил торговые предприятия ТРК «Лотос Плаза», а в сфере услуг лидером стал карельский филиал ПАО «Ростелеком».







Самые нарядные елки получились у УК «ОнегоСтройСервис» и АО «Специализированный застройщик КСМ». Комиссия отметила оригинальный подход к новогоднему убранству АО «ПКС — Водоканал».



«Зимнее вдохновение» для горожан создал «Петровский дворец», а самая красивая новогодняя гирлянда получилась у детского сада № 114 «Лесовичок».



Наконец, самый новогодний жилой дом - у ТСЖ «Радужный-5» (набережная Варкауса, № 25 корп. 1), отметила Колыхматова.















