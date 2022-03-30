Дорогу перекроют в Приладожье Карелии в День Победы

На участке трассы А-121 «Сортавала» в мае кратковременно ограничат движение, сообщили в Упрдор «Кола».

На территории Сортавала 9 мая с 10.00 до 14.00 будет временно закрыто движение по участку автодороги А-121. Причина - проведение мероприятий, приуроченных к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне у мемориального комплекса «Советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне».

Объезд перекрываемого участка будет организован по улицам города в соответствии с установленными временными дорожными знаками и указателями.

Ранее сообщалось, в связи с началом производства строительно-монтажных работ по ремонту дороги с 14 апреля на длительный период будет затруднено движение транспорта по участку трассы «Кола»–«Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия».