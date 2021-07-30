Две молодые жительницы Петрозаводска за один день перевели мошенникам почти полмиллиона рублей

Две молодые женщины из Петрозаводска попались на аналогичные схемы обмана телефонных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в МВД Карелии, схемы их обмана были аналогичными – звонили лже-сотрудники банка и сообщали о возможных мошеннических действиях. Горожанка 30-ти лет поверила аферистам, испугалась за свои сбережения и сразу перевела на «безопасные счета» 160 000 рублей.



Другая девушка засомневалась в словах звонивших и сообщила им об этом. Тогда мошенник якобы перевел её звонок на работника правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что является начальником одного из ведомств. Петрозаводчанка решила перепроверить информацию, заглянув на сайт государственной организации. Убедившись, что звонивший назвал верные данные, на следующий звонок она ответила в полной уверенности, что разговаривает с руководителем государственного органа.

Она выполнила требования мошенников, взяв в кредит 300 000 рублей. Потом эти деньги и все накопления перевела якобы на безопасные счета. После в одном из мессенджеров ей пришло подтверждение об успешности проведенной операции якобы от банка. Также в сообщении было указано, что деньги она сможет забрать на следующий день. Но спустя сутки на ее сообщения перестали отвечать. Так она поняла, что обманута мошенниками.



По первому факту проводится проверка, по второму возбуждено уголовное дело о мошенничестве.