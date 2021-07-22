Жительница Петрозаводска хотела купить игровую приставку, а попалась на удочку мошенников

Мошенники лишили сбережений очередную жительницу Карелии: женщина планировала купить игровую приставку, но стала жертвой злоумышленников.

31-летняя жительница Петрозаводска обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что злоумышленники обманом похитили у неё денежные средства со счёта. Об этом сообщает МВД.

Женщина рассказала, что нашла на одном из популярных сайтов объявлений информацию о продаже игровой приставки. Ее привлекла низкая цена — 14 870 рублей. Она связалась с продавцом через переписку на сайте. Тот предложил продолжить общение в мессенджере. Петрозаводчанка согласилась.

Обсудив детали сделки, мошенник отправил покупательнице ссылку якобы для оплаты товара. Горожанка перешла по ней, ввела свои персональные данные, а также реквизиты банковской карты, в том числе секретную комбинацию с оборотной стороны платёжного инструмента, после чего у неё со счёта была списана оговорённая сумма.

Затем хозяин объявления в переписке уведомил горожанку о том, что произошёл сбой. Для оформления возврата денежных средств он отправил ей другую ссылку и отметил, что для отмены операции необходимо ещё раз указать реквизиты. Как только петрозаводчанка это сделала, причинённый ей материальный ущерб увеличился ещё на 14 870 рублей.

По заявлению потерпевшей правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что доверчивая пенсионерка из Карелии перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.